В Петербурге предложили снизить возраст управления транспортом до 16 лет

В своем обращении Ветров просит оценить возможность снижения минимально допустимого возраста управления личным транспортом с 18 до 16–17 лет.

Депутат муниципального образования поселка Шушары в Петербурге, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил снизить минимально допустимый возраст управления личным транспортом (легковым автомобилем или мотоциклом) с 18 до 16–17 лет.

С соответствующей инициативой он обратился к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову. Ветров отметил, что в России правом управления автомобилем обладают граждане, получившие водительское удостоверение и достигшие 18-летнего возраста, однако мировая практика в отношении возраста допуска к управлению транспортным средством различается.

Он подчеркнул, что с учетом растущей автомобилизации страны и значительного запроса со стороны общества на либерализацию норм допуска к управлению личным автотранспортом, возможно рассмотреть возможность ослабления ограничений.

В своем обращении Ветров просит оценить возможность снижения минимально допустимого возраста управления личным транспортом с 18 до 16–17 лет.