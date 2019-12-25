В школьной библиотеке на улице Белышева произошел пожар

Никто из учащихся и сотрудников учреждения не пострадал.

Утром в школе №333 в Невском районе Петербурга произошел пожар. В это время в учреждении находилось 250 человек. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Возгорание произошло в девятом часу утра в здании на улице Белышева. В библиотеке на первом этаже загорелся чайник и книги на площади 5 кв. метров. Сотрудники школы самостоятельно ликвидировали огонь еще до прибытия спасателей.

На момент возгорания в образовательном учреждении находились 250 человек, среди которых ученики, учителя и директор. Эвакуация не проводилась, никто не пострадал. Об инциденте сообщили в администрацию района.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудник Александро-Невской Лавры забрался с ножом на крышу монастыря.

Фото: "Вестник школы № 333" / VK