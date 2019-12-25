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В школьной библиотеке на улице Белышева произошел пожар
Сегодня, 9:21
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В школьной библиотеке на улице Белышева произошел пожар

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Никто из учащихся и сотрудников учреждения не пострадал.

Утром в школе №333 в Невском районе Петербурга произошел пожар. В это время в учреждении находилось 250 человек. Об этом Piter.TV узнал от источника. 

Возгорание произошло в девятом часу утра в здании на улице Белышева. В библиотеке на первом этаже загорелся чайник и книги на площади 5 кв. метров. Сотрудники школы самостоятельно ликвидировали огонь еще до прибытия спасателей. 

На момент возгорания в образовательном учреждении находились 250 человек, среди которых ученики, учителя и директор. Эвакуация не проводилась, никто не пострадал. Об инциденте сообщили в администрацию района. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудник Александро-Невской Лавры забрался с ножом на крышу монастыря. 

Фото: "Вестник школы № 333" / VK 

Теги: библиотека, пожар, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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