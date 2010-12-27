В школе на проспекте Энгельса девочка сломала ногу

В Выборгском районе Петербурга школьница сломала ногу во время занятий спортом. Инцидент произошел на территории учебного заведения по проспекту Энгельса. В настоящее время ребенок находится в детской больнице под номером два Святой Марии Магдалины.
Инцидент произошел днем 4 сентября. Травму получила 14-летняя петербурженка. По информации от медиков, у девочки зафиксирован закрытый перелом средней трети правого бедра со смещением. У пострадавшей также начался болевой шок. Состояние школьницы оценивается как тяжелое.
В настоящее время ответственные органы проверяют школу под номером 73, в котором произошел несчастный случай.
Фото: Piter.tv