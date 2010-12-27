В школе на Руднева несколько детей подверглись кишечной палочке

В школе №118 зарегистрировали очаг острой кишечной инфекции.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга пять школьников госпитализировали в больницы с симптомами острой кишечной инфекции. В связи с этим было принято решение три младших класса отделить от остальных ребят.

Родители учеников школы №118 сообщают, что дети на протяжении нескольких дней жаловались на плохое самочувствие, рвоту и диарею. Так, 13 апреля двое попали в больницу, а после осмотра врача еще некоторых детей оставили лечиться дома.

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что в учебном заведении на улице Руднева зафиксирован очаг острой кишечной инфекции. В результате, пятеро учеников 7-9 лет были доставлены в больницы с острыми гастроэнтеритами средней степени тяжести.

Санитарно-эпидемиологического расследование занимается выяснением причины возникновения инфекции. Планируется, что овтет будет известен в понедельник, 16 апреля.