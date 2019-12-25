В школах Ленобласти начались выпускные экзамены

В Ленобласти открылись 32 пункта для проведения ЕГЭ.

25 мая по всей стране в школах начались государственные выпускные экзамены, которые продлятся до 16 июня. Для проведения экзаменов задействовано более 3600 специально оборудованных пунктов, и в каждом соблюдаются меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.

В Ленобласти работают 32 пункта проведения экзаменов. 25 мая на государственную итоговую аттестацию по русскому языку и литературе в эти пункты пришли 955 выпускников. На входе одиннадцатиклассники проходят процедуру бесконтактной термометрии.

При наличии хронического заболевания, сопровожаемого повышенной температурой, ученики предъявляют справку. От экзаменуемых не требуется ношение масок и перчаток.