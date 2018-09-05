В сети появился трейлер нового сезона "Американской истории ужасов"

Сезон называется "Апокалипсис".

В среду, 5 сентября, в сети появился трейлер 8-го сезона "Американской истории ужасов". Новый сезон называется "Апокалипсис".

По словам создателей, эта часть станет кроссовером между самым первым сезоном и третьим. В тизере Сара Полсон, Эмма Робертс и Таисса Фармига мелкают в образе ведьм, а Джессика Лэнг в роли Констанс, которая была в "Доме-убийце".

Что касается сюжета, то авторы решили не раскрывать его.

На кадрах трейлера видно, что действие будет происходить в современной Америке.

Выход сериала запланирован на 12 сентября.

Видео: TV Promos/YouTube