В сети появился тизер сериал про капитана корабля из "Звёздного пути"

Шоу станет сиквелом одного из сезонов сериала "Звездный путь: Следующее поколение".

Американская кинокомпании CBS Films опубликовала тизер-трейлер предстоящего фантастического сериала "Звездный путь: Пикар" ("Star Trek: Picard"), в основу которого легла история капитана Жана-Люка Пикара из "Звездного пути". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале компании, однако позднее заблокирован для показа на территории России.

Подробностей сюжета нового проекта пока нет. В тизере зрителям показали виноградники, которые, вероятно, построил капитан "Энтерпрайза" после того, как оставил службу. В конце можно воочию увидеть капитан Пикара, роль которого вновь сыграл актер Патрик Стюарт.

Шоу станет сиквелом одного из сезонов сериала "Звездный путь: Следующее поколение", который транслировался до 1994 году. Создатели не называют точной даты премьеры, однако ожидается, что сериал выйдет на экраны в конце 2019 года.

Видео: YouTube/ Prime Video UK