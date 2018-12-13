В сети появился новый трейлер "Детектива Пикачу"

Ролик выложил Райан Рейнольдс на своем YouTube-канале.

В сети появился новый трейлер сиквела "Покемон. Детектив Пикачу". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале Warner Bros.

Американский актер, известный в России по фильму "Дедпул", сыграл и озвучил в картине главного героя Пикачу. При помощи захвата движения удалось оживить вымышленное существо

Сюжет разворачивается в городе Райм-Сити, куда собираются покемоны на карнавал. Пикачу выступает в роли детектива. Он помогает своему человеческому другу расследовать исчезновение отца.

"Детектив Пикачу" появится в российском прокате 16 мая 2019 года. Кроме Райана Рейнольдса в фильме также снялись Сьюки Уотерхаус, Кэтрин Ньютон, Джастис Смит, Билл Найи и другие актеры.

Видео: Warner Bros. Pictures