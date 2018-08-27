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В сети появился новый тизер "Игры престолов"

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Фанатам показали Джона Сноу, который обнимает свою сестру Сансу.

В понедельник, 27 августа, HBO опубликовал кадры предстоящего сезона "Игры престолов". Ролик появился  на официальной странице компании в Twitter.

В ролик, в котором показаны  все  новинки канала вошли только две секунды из нашумевшего сериала. Однако, этого времени хватило фанатам, чтобы начать строить догадки о событиях, которые их ждут в новом сезоне. 

Фанатам показали лишь объятия Джона Сноу и его сестры Сансы.

Многие из фанатов предположили, что действия происходит в  родовом замке Старков Винтерфелле. А грустный взгляд у Сансы, потому что что Сноу сдал Север Дейенерис Тарагариен.

Напомним, что финальный сезон нашумевшего сериала "Игра престолов" выйдет весной 2019 года.

Видео: HBO/Twitter

 

Теги: игра престолов , игра престолов тизер
Категории: Лента новостей Культура Кино

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