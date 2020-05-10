В сети появились свежие подробности о грядущих iPhone 2020

Презентация новых iPhone ожидается осенью 2020 года.

В сети появились свежие подробности о предстоящем смартфонах от Apple IPhone 12. Их опубликовали на сайте MSPoweruser.

Согласно утекшим инсайдам телефон выйдет в двух версиях - с диагональю 6,1 и 6,7 дюйма. Оба экрана будут иметь частоту обновления экрана 120 Гц. Также смартфон получит более емкую батарею на 4,400 мАч/

Помимо этого известно, что IPhone 12 будет иметь функцию Face ID с более широким углом обзора. Разработчики планируют добавить в телефон функцию TouchID.

В своей новой разработке Apple обещает усовершенствовать камеры. Они будут отличаться более быстрым автофокусом, продвинутой стабилизацией изображения и улучшенной съемкой при плохом освещении. Кроме того основная камера iPhone 12 получит трехкратный оптический зум.

Видео: YouTube / EverythingApplePro