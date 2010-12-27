Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В сети появилась картинка с кругами, раскрашенными в разные цвета (нет)
Сегодня, 15:40
0
Shdaria
191

В сети появилась картинка с кругами, раскрашенными в разные цвета (нет)

0
 
 

Круги разного цвета или одинакового, вот в чем вопрос.

В сети появилась новая иллюзия, подобно платью золотого или синего цвета. Профессор Техасского университета в Эль-Пасо Дэвид Новик опубликовал картинку под названием "конфетти". Когда человек на нее смотрит, складывается ощущение, что круги на изображении раскрашены в четыре разных цвета. 

На самом же деле эти круги единого абрикосового цвета. Однако люди по-разному воспринимают картинку из-за разноцветных полос, пересекающих круги.

Кроме того, Новик поясняет, что восприятие цвета зависит от размера картинки. К примеру, если открыть ее на полный экран, то будет казаться, что круги раскрашены примерно в одинаковый цвет.

Фото: Twitter - David Novick 

Теги: новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Лента новостей Новости России Общество

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5