В саду "Серебряный пруд" появились новые площадки

9 ноября состоялось открытие детских площадок на углу Институтского проспекта и улицы Орбели. Их адаптировали для людей с ограниченными возможностями в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Петербуржцы могут увидеть элементы спортивных сооружений, горки, качели, специальные скамейки и тренажёры, развивающие мелкую моторику.

"Создание таких площадок планируется не только в Выборгском районе. Мы стараемся сделать их комфортными для всех категорий граждан: и для лиц с ограниченными возможностями, и для маленьких ребят, и для подростков, и для людей "серебряного" возраста. Наша цель – создать инклюзивную среду, чтобы каждый петербуржец смог проводить время на свежем воздухе. Многие элементы заглублены на уровне земли, чтобы дети с ограниченными возможностями чувствовали себя безопасно." – прокомментировал Piter TV председатель Комитета по благоустройству Василий Пониделко.

На открытии было отмечено, что одна из главных целей проекта – социализация детей.

Фото и видео: Анна Гибова для Piter.TV