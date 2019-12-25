  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В результате пожара на Кораблестроителей пострадал один человек
Сегодня, 15:29
81
fvbykov

В результате пожара на Кораблестроителей пострадал один человек

0 0

Загорелись постельные принадлежности в одной из квартир в девятиэтажном доме.

Днем в пятницу, 12 июня, в Василеостровском районе Петербурга произошел пожар в квартире жилого дома. По сообщению ГУ МЧС по Петербургу, в третьем часу дня пожарные службы выехали на вызов к дому 19/1 на улице Кораблестроителей.

Выяснилось, что в комнате трехкомнатной квартиры, расположенной на первом этаже 9-этажного дома, загорелись постельные принадлежности. В результате пожара был госпитализирован мужчина с признаками алкогольного опьянения и отравления.

К ликвидации пожара от МЧС привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава.

Фото: Piter.tv

Теги: васильевский остров, мчс, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии