В результате пожара на Кораблестроителей пострадал один человек

Загорелись постельные принадлежности в одной из квартир в девятиэтажном доме.

Днем в пятницу, 12 июня, в Василеостровском районе Петербурга произошел пожар в квартире жилого дома. По сообщению ГУ МЧС по Петербургу, в третьем часу дня пожарные службы выехали на вызов к дому 19/1 на улице Кораблестроителей.

Выяснилось, что в комнате трехкомнатной квартиры, расположенной на первом этаже 9-этажного дома, загорелись постельные принадлежности. В результате пожара был госпитализирован мужчина с признаками алкогольного опьянения и отравления.

К ликвидации пожара от МЧС привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава.

Фото: Piter.tv