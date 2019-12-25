В результате ДТП в Тосненском районе пострадал пешеход

Пострадавший госпитализирован.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 14 июля около 18:07 на 629 километре автодороги "Россия" у населенного пункта "Жары" произошло ДТП.

Сообщается, что 47-летний водитель "МАН" наехал на пешехода вне зоны пешеходного перехода. Мужчина 27 лет был госпитализирован, однако степень вреда здоровью пока неизвестна. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что на перекрестке Шоссе Революции и Большеохтинского проспекта произошло ДТП.

Фото: Piter.TV