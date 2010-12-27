В реке Матросовке Выборгского района найден утопленник

Труп мужчины обнаружили местные жители, занимавшиеся рыбной ловлей в округе.

В реке Матросовке Выборгского района Ленобласти найден утопленник. Труп мужчины обнаружили местные жители, занимавшиеся рыбной ловлей в округе. Об этом сообщает сетевое издание "47News".

Инцидент произошел четырнадцатого июня. К правоохранителям города Выборга обратился рыбак, рассказавший об ужасной находке.

Он рассказал, что тело находилось на середине реки: "Мы подплыли, убедились, что это человек. Из одежды на нём были джинсы и футболка цвета хаки. Он был босой. Связались с полицией. Прибывший сотрудник рассказал, что дней пять назад была заявка о плывущем по Матросовке теле.

В настоящее время правоохранители выясняют причины смерти, а также кем ранее являлся погибший, есть ли у него родные и близкие.