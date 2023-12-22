Появилось видео падения Ил-76 под Белгородом

Стало известно, что на борту разбившегося самолета Ил-76 под Белгородом, по предварительной информации, находилось 63 человека. Соответствующей информацией с подписчиками поделился Telegram-канал 112. В СМИ отметили, что уточняют информацию о состоянии пассажиров и членов экипажа. По социальным сетям распространился видеоролик, сделанный очевидцами трагедии. Ранее местные жители успели снять на камеру момент падения воздушного судна в Корочанском районе.

Напомним, что трагедия произошла утром 24 января. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков в собственном Telegram-канале заявил о том, что в районе ипроисшествия работают следственная группа и сотрудники экстренного ведомства. Сам чиновник тоже выехал к месту авиакатастрофы. Подробности случившегося он пообещал предоставить позже.

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Фото и видео: Telegram / 112