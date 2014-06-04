В рамках ПМЭФа Сбер подписал соглашения о сотрудничестве с регионами и представителями бизнеса

Подписанные соглашения анонсируют взаимодействие во всех сферах от социальной до применения высокотехнологичных IT-решений, кибербезопасности и экологических программ.

Совместно с республикой Карелия Сбер будет работать над реализацией инвестиционных и национальных проектов в сферах промышленного производства, АПК, здравоохранения и ЖКХ. Еще одно – уже трехсторонне соглашение с регионом – подписали при участии "Специализированного застройщика "Равновесие". Проект позволит осуществить строительство нового комфортного жилья и расселения граждан из аварийного фонда.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Я хотел бы поблагодарить наших партнеров, которые выбрали Сбер как партнера по развитию бизнеса, партнера по цифровизации, по предоставлению клиентских сервисов.

В рамках концепции устойчивого развития ESG Сбер подписал соглашение о сотрудничестве с корпорацией "Экополис". Совместная работа направлена на улучшение экологической ситуации в Российской Федерации. Повышение эффективности деятельности сторон по обращению с отходами будет возможно благодаря применению высокотехнологических решений Сбера.

Использование технологий искусственного интеллекта, решения в области биометрии, электронного документооборота, телемедицины, умного офиса - взаимодействие в области информационной безопасности продолжают Сбер и "Россети Центр".

Игорь Маковский, генеральный директор ПАО "Россети Центр" —управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье":

"Россети Центр" и Сбер являются давними и качественными партнерами. Помимо традиционного взаимодействия в области финансов, мы активно развиваем наши отношения в информационных технологиях. Мы сегодня пользуемся продуктом Сбера Робот-оператор. Мы стараемся быть максимально клиентоориентированными.

Проводить деловые, образовательные, презентационно-имиджевые мероприятия с субъектами малого и среднего предпринимательства Сбер будет совместно с Санкт-Петербургским региональным отделением Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".