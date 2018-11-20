В районной администрации города Выборга прошло очередное совещание с главами

В ходе совещания рассматривались текущие вопросы, а также общая для всех проблема: уборка снега.

Сегодня прошло плановое совещание с руководителями администраций городских и сельских поселений Выборгского района. Его провел глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов.

В заседании также приняли участие советник губернатора Ленинградской области по Северному округу Александр Караванский, а также заместитель главы администрации Андрей Голобородько.

В ходе совещания рассматривались текущие вопросы, а также общая для всех проблема: уборка снега.

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов выслушал информацию руководителей муниципальных образований о проводимой работе по уборке снега. В Выборгском районе ежедневно вывозится порядка 4000 куб.м снега. Это в три раза выше нормы. Были поставлены задачи, рассматривались варианты привлечения дополнительных сил на период непрекращающихся снегопадов. Напомним, в Выборге для усиления организационных мероприятий на текущей неделе привлекаются дополнительные бригады и единицы техники.

В рамках текущих вопросов повестки дня руководители муниципальных образований рассмотрели отчеты по итогам работы Выборгского Центра занятости населения, информацию о новых предложениях банковской системы, значимую для предприятий и организаций, а также планы комитета спорта по организации спартакиады "Вольный 2019".

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