В Петербурге в пятницу потеплеет до +12 градусов

Ночью в городе было довольно холодно, +2..+4 градуса.

В пятницу, 22 мая, в Петербурге немного потеплеет, но всего на пару градусов. Как сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", дождей в пятницу не ожидается.

Ночью в Петербурге было довольно холодно, +2..+4 градуса. Днем немного потеплеет, столбик поднимется до +12 градусов. В течение дня будет облачная с прояснениями погода. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с с северо-востока. Атмосферное давление будет повышаться.

Самая низкая температура в Петербурге 22 мая была зафиксирована в 1980 году, тогда столбик термометра опустился до -1 градуса, самым теплым этот день был в 1920 году – плюс 28 градуса.

Фото: Piter.TV