В пятницу синоптики обещают дождь, но это не точно

Температура воздуха существенно не изменится.

20 апреля синоптики снова обещают перемену погоды в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу и области.

Ночью в городе на Неве ожидается переменная облачность, но днем прогнозируют погоду с прояснениями. В некоторых районах Северной столицы могут быть осадки "преимущественно в виде дождя".

Ветер в Петербурге будет северо-западный 3-8 м/с, днем западный, юго-западный 5-10 м\С. Температура сильно не изменится: ночью от 0 до +5, днем от +11 до +16 градусов. Атмосферное давление понизится днем.

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