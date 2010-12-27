Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В пятницу синоптики обещают дождь, но это не точно
Сегодня, 16:47
0
nadiputintseva
525

В пятницу синоптики обещают дождь, но это не точно

0
 
 

Температура воздуха существенно не изменится.

20 апреля синоптики снова обещают перемену погоды в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу и области.

Ночью в городе на Неве ожидается переменная облачность, но днем прогнозируют погоду с прояснениями. В некоторых районах Северной столицы могут быть осадки "преимущественно в виде дождя".

Ветер в Петербурге будет северо-западный 3-8 м/с, днем западный, юго-западный 5-10 м\С. Температура сильно не изменится: ночью от 0 до +5, днем от +11 до +16 градусов. Атмосферное давление понизится днем.

Фото: Pixabay

Теги: новости спб , погода 20 апреля , погода на пятницу
Категории: Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5