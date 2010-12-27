СПбГУ и ИТМО попали в Шанхайский рейтинг университетов

Всего в списке оказалось 17 российских вузов.

Два петербургских вуза попали в Шанхайский рейтинг университетов. В их числе СПбГУ и ИТМО. Всего в списке оказалось 17 российских вузов. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Отмечается, что СПбГУ занял в списке 32 место среди 1,6 тысяч вузов. Университет отмечен только в одной категории — "Автоматизация и управление". ИТМО дебютировал сразу в трех областях "Нанонауки и нанотехнологии" (позиция 201-300), "Материаловедение и технология материалов" (301-400) и "Электротехника и электроника" (401-500).

При составлении Шанхайского рейтинга специалисты используют библиометрические показатели и учитывают наличие авторитетных премий у вузов в разных областях.

Ранее СПбГУ вошел в топ-250 самых лучших вузов мира.

Фото: pixabay.com