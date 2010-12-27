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В пожаре на улице Есенина пострадал человек
Сегодня, 13:54
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himif

В пожаре на улице Есенина пострадал человек

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В жилом доме разгорелась кухня одной из квартир.

Днем 30 декабря в доме №18 по улице Есенина вспыхнул пожар на восьмом этаже, передает городская МЧС. Разгорелись кухонные мебель и техника в однокомнатной квартире.

Сообщается, что пожар занял четыре квадратных метра, пламя сумели ликвидировать до прибытия пожарных. Из квартиры отвезли в больницу 31-летнего мужчину. Что стало причиной госпитализации и в каком он состоянии, не уточняется.

Также мы рассказывали, что на Ленинском женщина нашла у парадной лежащего в крови мужа.

Фото: Piter.TV

Теги: горит кухня, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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