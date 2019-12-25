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В пожаре на Камышевой улице никто не пострадал
Сегодня, 20:24
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smirenny

В пожаре на Камышевой улице никто не пострадал

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Сгорел балкон и часть комнаты.

Как стало известно в субботу вечером, 30 мая, на Камышевой улице, 12к1, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве уточнили, что выгорел балкон и 5 метров комнаты на седьмом этаже. К счастью, обошлось без пострадавших. В соцсетях поделились фотографиями с места происшествия. Некоторые очевидцы поделились, что слышали громкие хлопки. Однако причина пожара неизвестна. 

Ранее мы писали, что на Лапинском проспекте заметили пожар.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: возгорание, пожар, пожар без пострадавших
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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