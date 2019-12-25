В пожаре на Камышевой улице никто не пострадал

Сгорел балкон и часть комнаты.

Как стало известно в субботу вечером, 30 мая, на Камышевой улице, 12к1, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве уточнили, что выгорел балкон и 5 метров комнаты на седьмом этаже. К счастью, обошлось без пострадавших. В соцсетях поделились фотографиями с места происшествия. Некоторые очевидцы поделились, что слышали громкие хлопки. Однако причина пожара неизвестна.

Ранее мы писали, что на Лапинском проспекте заметили пожар.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте