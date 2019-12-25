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В последний день зимы в Петербурге будет тепло и сухо
Сегодня, 8:15
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В последний день зимы в Петербурге будет тепло и сухо

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Вероятность осадков сегодня минимальна.

В последний день календарной зимы влияние на погоду в Петербурге продолжит оказывать антициклон. Облаков в небе будет довольно много, но вероятность осадков минимальна. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха 28 февраля составит +1…+3 градуса, в Ленобласти -1…+4. Ветер подует с запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник, 1 марта, повышение температуры продолжится. По-прежнему будет без осадков.

Ранее мы писали, что в Петербурге начали распускаться первые подснежники.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб / Антон Кубышкин

Теги: михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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