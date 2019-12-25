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В поселке Пальцево силовики обнаружили нарколабораторию
Сегодня, 12:17
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В поселке Пальцево силовики обнаружили нарколабораторию

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Возбуждено уголовное дело. Владелец дома арестован.

В Выборгском районе Ленобласти полицейские задержали мужчину, который открыл лабораторию по производству запрещенных веществ в частном доме. 

Правоохранители нашли у мужчины 5 граммов мефедрона. При досмотре его дома в Пальцево они обнаружили и изъяли почти 1,1 килограммов наркотиков, колбы, прекурсоры, химические реактивы, оборудование и защитные маски. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под арестом. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что во Всеволожском районе полиция задержала организаторов нарколаборатории.

Фото: Piter.tv

Теги: нарколаборатория, наркотики, омон, пальцево, силовики
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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