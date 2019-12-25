В поселке Пальцево силовики обнаружили нарколабораторию

В Выборгском районе Ленобласти полицейские задержали мужчину, который открыл лабораторию по производству запрещенных веществ в частном доме.
Правоохранители нашли у мужчины 5 граммов мефедрона. При досмотре его дома в Пальцево они обнаружили и изъяли почти 1,1 килограммов наркотиков, колбы, прекурсоры, химические реактивы, оборудование и защитные маски.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под арестом.
Ранее на Piter.tv сообщили, что во Всеволожском районе полиция задержала организаторов нарколаборатории.
Фото: Piter.tv
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