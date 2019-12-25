В поселке Саперный сгорел частный дом

Пожар удалось ликвидировать спустя час.

В пятницу, в 7:57 часов утра, на пульт управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре на улице Победы в поселке Саперный Колпинского района, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что полностью сгорел дощатый, крытый шифером, размером 6х9 метров частный дом. Огонь ликвидировали в 8:55. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На борьбу с возгоранием привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Фото: Piter.tv