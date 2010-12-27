В поселке Металлострой трое кавказцев обокрали аптеку

В Колпинском районе неизвестные обокрали аптеку.

В послелке Металлострой Колпинского района неизвестные обокрали аптеку. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Во вторник, 8 мая в полицию обратилась заведующая аптекой "Невис", которая располагается на Садовой улице поселка. По словам заявительницы, 4 мая в период с 03:30 по 03:40 неизвестные проникли в аптеку. Фрагмент 1-й входной металлопластиковой двери был вырезан, также вскрыты два кассовых аппарата. Денег в них не было.

Тогда неизвестные решили открыть сейф хранившимися в аптеке ключами и похитили 37 550 рублей.

Камера наблюдения зафиксировала троих мужчин "кавказской" внешности, которые скрылись на автомашине "ВАЗ Приора" с кузовом хэтчбек белого цвета и тонированными стеклами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.