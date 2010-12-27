В поселке Коккорево перевернулся "Мерседес" с сотрудником ДПС

Во Всеволожском районе перевернулась машина, внутри которой находился сотрудник ДПС. Пользователи Соцсети поделились фото с места происшествия.

Вечером, 18 июля, в поселке Коккорево Всеволожского района на большой скорости перевернулся черный "Мерседес GL", внутри кторого находился сотрудник ДПС. По словам очевидцев, машина из-за большой скорости не смогла "вписаться" в поворот, затем перевернулась.

Жертв нет. Прохожие помогли водителю вместе с пассажиром выбраться из автомобиля. Очевидец отметил, что пострадавшие не держались на ногах.

Он уволен, ещё вчера, шутят пользователи.

Водитель черного "Мерседеса" попытался скрыть от глаз прохожих форму ДПС, которая при аварии выпала из багажника, но не успел.

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Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК