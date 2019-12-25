В понедельник температура воздуха в Ленобласти поднимется до +21 градуса

Однако обещают кратковременный дождь ближе к вечеру.

В понедельник, 24 мая, в Ленобласти обещают погоду с переменной облачностью, передают специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Так, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер будет слабый ночью, а днем его порывы могут достигать 8 м/с. Сообщается, что температура воздуха местами упадет до -2 градусов, а днем поднимается до +21. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы писали, что в понедельник в Петербурге потеплеет до +18 градусов.

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