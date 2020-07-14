В петербургском ресторане нашли гравюры ученика Айвазовского: взгляд Piter.TV

Искусствоведы предполагают, что работы принадлежат первому ученику Айвазовского Льву Лагорио.

В здании 1854 года во время уборки нашли гравюры первого ученика Айвазовского. Предположительно, это работы Льва Лагорио, который жил здесь с 1895 по 1905 год. Три графических рисунка и гравюру обнаружили в подвале ресторана Vincent.

Увидели коробку с гравюрами ценными, как оказалось. Вначале показалось, что это просто бумажки ненужные, так как коробка с бумагами, мы решили посмотреть все-таки. Там оказались гравюры, насколько нам дали понять, может быть, даже очень ценные вещи. Анастасия Кузина, директор ресторана

Для оценки исторической значимости рисунков специально пригласили искусствоведа.

Эти вещи интересны только для узких коллекционеров, которые коллекционируют, например, морские виды или ученические работы. Сейчас много разных коллекций. Любая работа найдет своего любителя. Роксана Реброва, искусствовед

Рисунки уже сделали частью истории заведения, разместив их на подложках. Если на находку не будут претендовать музеи, гравюры останутся в ресторане.

Фото и видео: Piter.TV