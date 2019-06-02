В первую рабочую неделю лета в Петербурге будет солнечно и жарко

Серьезных осадков на буднях не ожидается, однако дожди придут на выходных.

Следующая рабочая неделя встретит жителей Северной столицы солнечной и жаркой погодой. Об этом свидетельствует прогноз Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, столбик термометра за неделю поднимется к отметки в 30 градусов тепла. В понедельник, 3 июня, ожидается умеренная безоблачная погода с +17 градусами тепла. Начиная со вторника температура воздуха будет увеличиваться и к выходным достигнет почти 30 градусов. Серьезных осадков на буднях не ожидается, однако дожди придут на выходных.

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