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В переулке Челиева заметили пожар
Сегодня, 18:32
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smirenny

В переулке Челиева заметили пожар

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Из-за пожара специалисты эвакуировали детский центр.

Ближе к вечеру во вторник, 2 февраля, в переулке Челиева заметили пожар: горела дизельная установка по всей площади, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Прибывшие на место пожарные уточнили, что дизельная установка объемом 0,4 горела возле еще одного контейнера с топливом, находящимся у развлекательного центра "Динамит". Спасатели эвакуировали 30 посетителей и сотрудников. Специалисты оперативно справились с открытым горением и на данный момент проводят оставшиеся работы. Информации о пострадавших и об угрозе распространения огня не поступало. 

Ранее мы писали, что в аварии на 2-м Муринском проспекте пострадал ребенок.

Фото: Piter.TV

Теги: горение дизеля, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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Кирсанов Александр
Сегодня 19:05

Пожарники молодцы,очень горжусь вами ребята.без вас никак.спасибо что вы есть

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