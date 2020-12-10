Из-за пожара специалисты эвакуировали детский центр.

Ближе к вечеру во вторник, 2 февраля, в переулке Челиева заметили пожар: горела дизельная установка по всей площади, сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что дизельная установка объемом 0,4 горела возле еще одного контейнера с топливом, находящимся у развлекательного центра "Динамит". Спасатели эвакуировали 30 посетителей и сотрудников. Специалисты оперативно справились с открытым горением и на данный момент проводят оставшиеся работы. Информации о пострадавших и об угрозе распространения огня не поступало.

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Фото: Piter.TV