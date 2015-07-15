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В отеле на Кипре найдена мертвой 44-летняя туристка из России

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Женщина приехала отдыхать на Кипр со своей 19-летней дочерью.

В одном из отелей на Крите была найдена мертвой 44-летняя туристка из России.

Издание Cyprus Mail сообщает, что женщина со своей 19-летней дочерью отдыхали в одном из отелей Пафоса. Издание сообщает, что мать и дочь легли ночью спать, а к полудню женщина так и не проснулась  В отель были вызваны медики, которые после госпитализации констатировали смерть женщины. Явных признаков насильственной смерти не обнаружено.

Сообщается, что будет произведено вскрытие, для установления причин смерти туристки.

 

 

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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