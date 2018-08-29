Ученые пересадили мышам печень из стволовых клеток человека: орган прижился

Шотландские ученые успешно завершили пересадку печени животным из человеческого материала, обработанного на 3D-принтере.

В Шотландии ученым удалось пересадить лабораторным мышам печень, напечатанную на 3D-принтере. Основой нового органа стали человеческие клетки. Удачный эксперимент провели в университете города Эдинбурга.

Как отмечают сами исследователи, они скрестили эмбриональные и индуцированные стволовые клетки организма человека. Из них были созданы новые клетки печени. Процесс выращивания занял у специалистов около одного года. Отметим, что для органу пришлось также обеспечивать каркас из поликапролактона.

После удачного выращивания печени, орган был имплантирован под кожу испытуемым животным. Мыши страдали от болезни - тирозинемии, при которой нарушается выполнение некоторых функций печени.

Это первый случай, когда кто-то более года сохраняет в лаборатории ткани печени, полученные из стволовых клеток. Сохранение клеток печени живыми и стабильными в течение длительного времени является очень трудным, но решающим этапом, если мы надеемся использовать эту технологию для людей объяснил ведущий автор исследования Дэвид Хэй

Согласно анализу ученых, новые клетки смогли не только прижиться, но и самостоятельно уничтожили избыток тирозина в организме носителей.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Vladislav Sholerov