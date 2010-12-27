В октябре снизят стоимость проезда на "Ласточке" между Петербургом и Москвой

Для пассажиров до 21 года и старше 60 лет действует дополнительная скидка.

В октябре билеты на поезд "Ласточка" № 801/802 между Москвой и Петербургом будут продаваться по сниженным фиксированным ценам. Об этом сообщила пресс-служба ОАО "РЖД".

Стоимость проезда в базовом и эконом-классе составит 1 тыс. рублей. За бизнес-класс пассажиры заплатят 2501 рублей. Для граждан в возрасте до 21 или старше 60 лет действует дополнительная скидка в 30%. Кроме того, при покупке билетов по тарифу "туда-обратно" пассажир заплатит на 20%.

Приобрести билеты по скидке можно во всех кассах дальнего следования, в приложении РЖД и на официальном сайте компании.

Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"