В общегородском субботнике приняли участие более 200 тыс. петербуржцев

Всего в День благоустройства убрали более 23 млн кв. метров городских территорий.

В Петербурге завершился месячник благоустройства. В традиционном общегородском субботнике, который состоялся 29 октября, приняли участие почти 204 тыс. человек. Участие приняли также работники жилищно-коммунальных служб, дорожных и садово-парковых предприятий и организаций, студенты, школьники, курсант и другие.

"Добрый субботник" провели в рамках месячника благоустройства, чтобы горожане смогли принять участие в экологических акциях, квестах, посадить дерево.

За день убрали более 23 млн квадратных метров, 12 млн "квадратов" из них – дворы, территории учреждений образования, здравоохранения, спорта, предприятий и организаций, 11 млн кв. метров – территории городских зеленых насаждений.

В порядок привели также 53 объекта, созданных в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" –земляная крепость "Звезда" в Выборгском районе, "Тропа здоровья" на улице Новоселов в Невском районе и другие.

Фото: Смольный