В обрушившийся после взрыва газа дом в Магнитогорске вернутся жители

Межведомственная комиссия заключила, что дом не представляет опасности.

Обрушившийся в Магнитогорске дом признали пригодным для проживания. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

На основе обследования и заключения Главгосэкспертизы Межведомственная комиссия приняла решение, что с апреля жильцы смогут вернуться в свои квартиры. Согласно экспертизе, после демонтажа двух обрушившихся подъездов, конструкции дома работоспособны. Для тех, кто решил дождаться окончания строительно-монтажных работ, на три месяца продлили компенсацию. Выплаты также предоставляются гражданам, которые не хотят больше жить на Карла Маркса 164, но еще не приобрели новое жилье. Все работы должны завершиться ко дню Магнитогорска с 28 по 30 июня

Напомним, что взрыв произошел 31 декабря 2018 года. Предположительно его спровоцировали бытовой газ. Десятиэтажный подъезд десятиэтажки рухнул в одночасье. Поисково-спасательная операция велась четыре дня. Из-под завалов удалось спасти 18 человек. Трагедия унесла жизни 39 человек, среди которых было 6 детей.

Видео: Piter.tv ; YouTube