В московском парке "Сокольники" зазвучит неоклассика

В субботу, 7 сентября, на Симфонической эстраде парка Сокольники состоится концерт неоклассической фортепианной музыки. Для зрителей выступит лауреат международных конкурсов, премии Президента РФ и премии Правительства Москвы – Ольга Иванова.
Волшебные аккорды прозвучат на необычно освещенной сцене под открытым небом. Ожидается, что будут сыграны лучшие произведения неоклассиков (Людовико Эйнауди, Эннио Морриконе, Фабрицио Патерлини, Ли Рума), известные в том числе по голливудским фильмам.
Вечером концерт для посетителей парка будет продолжаться в режиме "свободный рояль". Начало в 21:00. Вход платный.
Фото: Pixabay
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