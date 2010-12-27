В московском парке "Сокольники" зазвучит неоклассика

Вечером концерт для посетителей парка будет продолжаться в режиме "свободный рояль".

В субботу, 7 сентября, на Симфонической эстраде парка Сокольники состоится концерт неоклассической фортепианной музыки. Для зрителей выступит лауреат международных конкурсов, премии Президента РФ и премии Правительства Москвы – Ольга Иванова.

Волшебные аккорды прозвучат на необычно освещенной сцене под открытым небом. Ожидается, что будут сыграны лучшие произведения неоклассиков (Людовико Эйнауди, Эннио Морриконе, Фабрицио Патерлини, Ли Рума), известные в том числе по голливудским фильмам.

Вечером концерт для посетителей парка будет продолжаться в режиме "свободный рояль". Начало в 21:00. Вход платный.

Фото: Pixabay