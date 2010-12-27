В многострадальный дом на Петроградке въехал автомобиль

Как рассказывают очевидцы, перед этим машина снесла светофор.

Утром 16 марта в Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля. Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы.

— На Большом проспекте П. С. Магазин сгорел, но негатив остался… ДТП, автомобиль снёс светофор, — пишет автор поста.

По предварительным данным, никто не пострадал..

Напомним, сильный пожар в доходном доме Ставровской на Большом проспекте произошёл в ноябре 2018 года. В тот день были эвакуированы 16 человек, один мужчина отравился угарным газом. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП Санкт-Петербург