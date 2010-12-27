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В многострадальный дом на Петроградке въехал автомобиль
Сегодня, 11:49
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TretyakovaS

В многострадальный дом на Петроградке въехал автомобиль

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Как рассказывают очевидцы, перед этим машина снесла светофор.

Утром 16 марта в Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля. Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы.

— На Большом проспекте П. С. Магазин сгорел, но негатив остался… ДТП, автомобиль снёс светофор, — пишет автор поста.

По предварительным данным, никто не пострадал..

Напомним, сильный пожар в доходном доме Ставровской на Большом проспекте произошёл в ноябре 2018  года. В тот день были эвакуированы 16 человек, один мужчина отравился угарным газом. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

Теги: дтп, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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