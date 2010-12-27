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Петербургский воришки украли у дипломата из Пакистана кошелек
Сегодня, 14:51
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Shdaria
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Петербургский воришки украли у дипломата из Пакистана кошелек

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В Санкт-Петербурге украли кошелек с документами у сотрудника МИД.

20 октября в петербургском метрополитене случился неприятный инцидент. На станции метро "Невский проспект" в карман сотрудника МИД Пакистана пробрался вор и вытащил кошелек.

Сообщение о краже поступило в полицию от подруги дипломата, ею оказалась жительница Петрозаводска. Она рассказала, что около семи вечера на станции метро "Невский проспект" сотрудник министерства иностранных дел Пакистана осознал, что у него отсутствует кошелек. В нем находились банковская карта, паспорт, а также удостоверение, которое подтверждает, что он является сотрудником МИД. 

Стоит отметить, что иностранец прибыл в Санкт-Петербург в день кражи, 20 октября, а покинуть Северную столицу собирался 23 октября. 

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Теги: мид , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Происшествия Новости СПб Лента новостей

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