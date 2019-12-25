Учащийся лицея в Петербурге получил мячом по голове во время игры в футбол

В Петербурге проводят проверку после сообщения о травмировании учащегося лицея на улице Верности. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что 16-летний юноша получил мячом по голове во время игры в футбол в лицее. Подростка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. После оказания медицинской помощи его отпустили домой в состоянии средней степени тяжести.
Ранее в Ленобласти врачи не смогли спасти 7-летнего мальчика с некрозом кишечника.
Фото: pexels.com
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