В лесу под Черкасово после реконструкции открыли воинское захоронение

В глухом еловом лесу солдаты обрели покой.

В поселке Черкасово посреди глухого елового леса открыли мемориальный памятник, где покоятся 165 бойцов-участников Советско-финляндской войны. Место захоронения нашли волонтеры отряда "Поиск" около 3 лет назад. Администрация Выборгского района совместно с поисковыми отрядами "Поиск" и "Фаворит" убрали с территории захоронения много мусора.

Сегодняшнее мероприятие не оставит никого равнодушным, сегодня мы восстанавливаем связь поколений, открываем мемориал памяти войнам павшим в годы военный действий на территории Выборгского района.

Геннадий Зуев, заместитель Выборгской таможни

Специалисты Выборгской таможни взяли шефство над этим местом и установили мемориальные камни с именами погибших. На церемонии открытия присутствовал заместитель главы администрации Выборгского района Николай Шишкин.

Видео: Piter.tv