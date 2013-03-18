В лесном массиве Ленобласти тракторист наткнулся на труп мужчины

На теле неизвестного были синяя куртка с белыми вставками, синие брюки и черные ботинки.

Во Всеволожском районе обнаружили тело неизвестного. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 13 июня.

Накануне 36-летний тракторист после съезда с КАД наткнулся на бездыханное тело мужчины. Водитель обнаружил труп в лесу. Свидетель сразу же позвонил в полицию и сообщил о произошедшем. На место события приехал наряд сотрудников правоохранительных органов. Тело отправили на экспертизу в морг, чтобы установить причину смерти. На данный момент выясняются подробности дела.

Неизвестный был одет в сине-белую куртку, синие штаны и черные ботинки. Рядом с ним обнаружили черно-белый рюкзак.

Ранее на Piter.tv сообщили, что спасатели вытащили из Смоленки утопленника. Тело обнаружили в воде у дома № 23 по улице Беринга.

Фото: pixabay