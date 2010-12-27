В Карелии без вести пропал мальчик из Санкт-Петербурга

В лесах Карелии ищут подростка из Санкт-Петербурга.

В Карелии пропал ребенок 2002 года рождения, об этом сообщили в полицию Республики Карелия.

Пресс-служба МВД по Республике Карелия сообщила, что 23 августа мальчик отправился за грибами в лес в районе мыса Бесов нос. Но его местонахождение до сих пор не известно.

Известно, что несовершеннолетний прибыл в Карелию вместе с туристической группой из Санкт-Петербурга. Всего в группе 47 детей, 40 их них держали путь пешим маршрутом Пудож — мыс Бесов нос — село Каршево.

Поисками мальчика занимаются полицейские и спасатели, а также привлечены служебные собаки.