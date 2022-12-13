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В квартире доходного дома на Почтамтской обрушился потолок

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Представители прокуратуры организовали проверку по факту инцидента.

Во вторник, 24 января, пресс-служба городской прокуратуры сообщила об обрушении потолка в одной из квартир доходного дома Китнера на Почтамтской улице. Представители ведомства уже организовали проверку по факту случившегося. 

Инцидент случился накануне вечером, добавили в прокуратуре. 

К проверке присоединятся специалисты КГИОП, работники администрации и жилищного агентства Адмиралтейского района, а также представители ТСЖ. По итогам мероприятий будет вынесена оценка действиям  должностных лиц, ответственных за содержание здания, и их соответствие жилищному законодательству.

В минувшее воскрессенье на улице Марата обрушился балкон.

Видео: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Теги: обрушение потолка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Видео, Картина дня,

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