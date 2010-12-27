В квартире на Ольги Форш загорелся электрощиток

Спасатели справились с пожаром к семи часам утра.

Утром 9 августа в Калининском районе произошел пожар. В жилом доме под номером 17 на улице Ольги Форш загорелся электрический щиток. На место были вызваны экстренные службы. По сведениям ГУ МЧС, звонок диспетчеру поступил около половины седьмого.

Очаг находился в трехкомнатной квартире. В помещении обгорела обстановка и отделка потолка. В общей сложности пострадала территории с площадью в три квадратных метра. Специалисты ликвидировали последствия к семи часам утра.

В тушении пламени были задействованы 10 человек личного состава и две единицы спецтехники.

Фото: Piter.tv