В кронштадтском форте 6-летний мальчик упал с высоты

Малыш находится в тяжелом состоянии.

В Кронштадтском районе Санкт-Петербурга правоохранительные органы устанавливают причины травмирования малолетнего ребенка на Северном форте №1.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", инцидент произошел вечером 12 мая. На территорию Северного форта №1 вызвали "скорую помощь", которая забрала от туда пострадавшего мальчика. Ребенка доставили в Детскую больницу №2 с характерными для падения с высоты травмами: ушибы и переломы костей черепа и лицевого скелета.

Было установлено, что пострадавший проживает в Стрельне. На данный момент, врачи оценивают его состояние, как тяжелое.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Купчино отечественный автомобиль сбил байкера.