В конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400

Ранее Вашингтон неоднократно призывал Анкару отказаться от закупки российского оружия.

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях в отношении Турции за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил один из авторов проекта - конгрессмен Адам Кинзингер.

Документ получил название "Акт о противодействии экспорту Россией оружия". Его содержание пока не раскрывается.

Напомним, что соглашение о поставках С-400 Турция и Россия заключили в 2017 году. Анкара первая из альянса НАТО купила российские ЗРС, что вызвало отрицательную реакцию у США и НАТО. Америка всячески пытались призвать Турцию отказаться от сделки и исключила ее из американской программы производства истребителей F-35.

Видео: Youtube/Минобороны России