В кинотеатры России пришли "Спайс Бойз". Мы пообщались с автором фильма

Картину показали на Московском международном кинофестивале (ММКФ) в рамках программы «Фильмы, которых здесь не было». Но нет, кино пришло в кинотеатры и обосновалось там с 22 октября.

Девушка Инна (Анна Андрусенко) устраивает у себя в городе свадьбу и зовет школьную подругу Василису (Маргарита Аброськина). Жених (Александр Головин) и два его друга спонтанно решили организовать мальчишник в загородном доме. Невеста выезжает к своему жениху выяснить отношения в компании подруги. однако вечеринка выходит из-под контроля после того, как ее участники приняли наркотики.

Самый прямой путь к сравнению "Спайс бойз" с какими-то аналогами в авторском кино – это определенно "Экстаз" Гаспара Ноэ. Но дело не в стилевой обертке, а в посыле, прямолинейном, как дубина полицейского – антинаркотическом. Кино из Белоруссии на российских экранах – зверь редкий сам по себе, из последних "гостей" можно вспомнить только "Хрусталь" Дарьи Жук, где главная героиня стремилась отправиться за океан, от надоевшей действительности.

"Спайс бойз" к реальности чуть ближе. Если зритель может "клюнуть" на яркий трейлер и промо-кампанию, то яркий неоновый хоррор с бешеным темпом он не получит. Основа здесь – абсолютно реальный случай, который случился в Гомеле в 2014 году. Тогда трое молодых людей употребили наркотик "спайс", а один из них вырезал глаза своему товарищу. На приезд полиции они отреагировали максимально спокойно.

Режиссера Владимира Зинкевича история удивила, и он решил ее исследовать подробнее. Корреспондент Piter.tv пообщался с создателем фильма и узнал много интересных деталей.

Как вам удалось добиться атмосферы без использо​вания музыкального сопровождения? Даже титры сопровождались тишиной.

Должен отметить, что в фильме есть саунд-дизайн, хотя музыки как таковой и не так много. И безусловно, это заслуга нашего звукорежиссера. Я считаю, что его работа выполнена превосходно. И, конечно же, такой атмосферы удается добиться благодаря актерской игре.

Изначально мы пытались подставлять музыку. Пытались писать ее сами. Но я в какой-то момент понял, что она скорее мешает и убрал все к чертовой матери. В фильме остался элемент саунд-дизайна, он, с одной стороны, незаметен, а с другой – дает нагрузку на нервы. Думаю, решение убрать музыку добавляет реализма фильму.

На титрах мы решили не накладывать музыку совсем, оставить тишину. Там есть такой момент, когда настоящий герой этих событий говорит свои слова в конце, а потом мы выключаем экран, чтобы каждый зритель почувствовал себя слепым, ощутил себя на месте того парня, понял, что чувствовал этот человек и подумал о последствиях своих поступков.

Что сподвигло вас на создание триллера, были ли сомнения или наоборот уверенность в успехе?

Я родился и провел свою юность в Светлогорске. Этот город был на первом месте по наркомании в Беларуси. Много моих друзей пострадало от наркотиков. И это не останавливается, а продолжается по сей день. Это вечная борьба, и мне хотелось бы поучаствовать в ней на стороне добра.

История ребят из Гомеля наделала много шуму в Беларуси несколько лет назад. Мне рассказал о ней один мой приятель из Минска, и я сразу решил, что из этого стоит попробовать сделать фильм (хотя поначалу думал, что будет короткометражка).

Я написал процентов 70 сценария сразу. Но остановился, когда узнал, что выходит фильм "Экстаз" с похожим сюжетом, и пока не убедился, что у Ноэ совершенно другая картина, не писал дальше.

Фильм снят на основе реальных событий. Какой посыл вы хотели бы отправить зрителям?

Чтобы люди задумывались о том, что они делают. Если мой фильм заставит кого-то задуматься, то будет здорово. Принять наркотики или нет – это не только твой выбор, но это может затронуть всех людей вокруг. Об этом тоже нужно думать. А в целом, мне хотелось через кино, через развлечение, без морализаторства рассказать страшную историю. Посыл: наркотики – зло при любом раскладе.

Почему в качестве построения сюжета был выбран именно кольцевой метод? Сначала в кадре появляются второстепенные герои, к которым вернутся только в конце.

Я иду на поводу у истории, когда пишу сценарий. Когда я начинаю работать, у меня есть только "скелет", но я не представляю заранее, как закончится та или иная сцена. Я часто меняю ход повествования в процессе. Помимо этого, у меня нет жёстких продюсеров и студий, загоняющих меня в какие-то рамки. Поэтому в случае со "Спайс Бойз" так получилось.

По какому принципу осуществлялся подбор актёров? Кто из них уже участвовал в съемках хоррор-фильмов?

Мне хотелось найти новые лица. У Маргариты Аброськиной необычная внешность, и я после первой личной встречи понял, что мне нужна именно она. Так же было и с Аней Андрусенко, сыгравшей подругу главной героини.

С парнями все было сложнее. Поначалу я совсем не представлял Александра Головина в своем фильме, но поговорив с ним по телефону, я сразу понял, что это мой актер.

Александр Тарасов сыграл роль парня с ДЦП. Он ради роли похудел на семь килограммов и очень много времени проводил в подростковых реабилитационных центрах. Он настолько вжился в роль и так правдоподобно сыграл, что меня многие спрашивали, есть ли у актера ДЦП. Владимир Аверьянов, который в фильме ходит в шкуре собаки на голове, снимался у меня в сериале "Качели", так что с ним мы уже хорошо знакомы.

Леша Маслодудов, сыгравший наркоторговца, – это прямо вообще огонь – я сразу знал, что он подходит. Мне кажется, что пробы с ним были только ради приличия. Я и без того, понимал, что нужен именно он. Он и Владимир Сычев играют сейчас у меня в новом фильме, криминальной комедии.

Какой была первая "отдача" от зрителей фильма? Вы бы посоветовали идти на фильм в кино в текущей обстановке?

Самый первый отзыв о нашей картине был в Минске. Мы постарались собрать максимально разных людей и сделали показ. У нас были учителя, психологи и многие другие – разные люди из разных социальных слоев. Фильм не оставил никого равнодушным. Кому-то было жутко, кому-то страшно, кто-то выходил ошарашенный.

Самый главный, наверное, отзыв был от врача-психиатра. Она подошла ко мне после показа в слезах и сказала, что кино стоило бы показывать школьникам. И еще – что я не осознаю, что сделал. Я надеюсь, что молодежь посмотрит кино, несмотря на наш рейтинг.

Фото: кадры из фильма

Текст: София Сун, Федор Быков / Piter.tv