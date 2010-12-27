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В канун 8 марта мужчина украл скутер петербурженки
Сегодня, 20:17
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TretyakovaS

В канун 8 марта мужчина украл скутер петербурженки

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Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

В полицию Невского района Петербурга обратилась молодая петербурженка, которая сообщила, что у нее угнали скутер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Северной столице и Ленобласти.

Она рассказала, что угон произошел в период с 17:30 7 марта по 15:00 8 марта.

В сообщении также говорится, что злоумышленник, отогнув металлический прут, расположенный в стене, к которому был закреплен скутер на противоугонный трос с замком, тайно похитил принадлежащий заявителю скутер марки Honda. 

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемый злоумышленник, мужчина 32 лет, задержан. 

Теги: криминал, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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